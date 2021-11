Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim/Rust/Lahr - Zeuge beobachtet, Polizei nimmt fest

Ettenheim/Rust/lahr (ots)

Im Baustellenbereich der Autobahn 5 kam es am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Rust und Ettenheim zu einem 'Spiegelstreifer-Unfall'. Der Fahrer eines Renault Kleintransporters war aufgrund seiner Breite unerlaubt auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er beim Vorbeifahren den Seitenspiegel eines VW touchierte. Der Fahrer des VW verständigte sofort die Polizei und folgte dem flüchtigen Transporter bis zur Ausfahrt Lahr. An der roten Ampel versuchte er den Verursacher anzusprechen, worauf dieser sein Fahrzeug beschleunigte und mit hoher Geschwindigkeit auf der L 75 in Richtung Kürzel fuhr. Der VW-Fahrer folgte ihm weiterhin und sah, dass der Renault-Kleintransporter auf Höhe Kürzel in einen Feldweg abbog und etwa 500 Meter weiter im Wald mit einem Baum kollidierte. Der Flüchtige verließ daraufhin sein Fahrzeug und rannte weiter in den Wald. Aufgrund der aufmerksamen Beobachtung und detaillierten Lagemeldung des 42-jährigen VW-Fahrers konnte der flüchtige 36-Jährige durch Unterstützung eines Polizeihubschraubers von einer Streife des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen werden. Eine im Anschluss durchgeführte Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von über zwei Promille. Gegen den Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Freiburg eine Strafanzeige vorgelegt.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell