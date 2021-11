Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Marlen - Zigarettenautomat aufgebrochen, Hinweise erbeten

Kehl, Marlen (ots)

Unbekannte Diebe machten sich am Dienstagfrüh an einem Zigarettenautomaten in der Kehler Straße zu schaffen. Aus dem gewaltsam geöffneten Automat wurden sämtliche Zigaretten sowie das Bargeld entwendet. Gegen 2:10 Uhr vernahm ein Zeuge einen Schlag aus Höhe einer Bushaltestelle. Kurz darauf sollen drei Personen in ein Auto eingestiegen und in Fahrtrichtung Goldscheuer davon gefahren sein. Die Beamten des Polizeireviers Kehl nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegen.

