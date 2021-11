Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Offenburg (ots)

Nach einem Vorfall am Montagabend in der Straße "Im Spießacker" haben die Beamten des Polizeireviers Haslach die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 21.40 Uhr in einem Linienbus zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Busfahrer und einem Fahrgast gekommen sein. Nachdem der 21-Jährige an einem Bahnhof den Bus verlassen hatte, soll er auf Höhe eines Einkaufsmarktes seinen Unmut über den Busfahrer durch Gestik gezeigt haben. Der 33 Jahre alte Busfahrer soll daraufhin ausgestiegen sein und den Heranwachsenden attackiert haben. Die Hintergründe des Streits sind Gegenstand der Ermittlungen.

