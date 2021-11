Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Hörden - Aufgefahren

Gaggenau (ots)

Am Montag kam es zu einem Auffahrunfall zweier Nissan-Fahrerinnen. Gegen 11:35 Uhr lenkte eine 37-Jährige ihren Nissan auf die Auffahrt Gaggenau-Selbach zur B462 in Richtung Gernsbach. Als sie verkehrsbedingt an der Auffahrt anhalten musste, fuhr eine hinter ihr fahrende 59-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde die jüngere Frau leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 5.000 Euro.

