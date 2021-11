Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Eingebrochen

Baden-Baden (ots)

Gleich zwei Mal versuchte ein Unbekannter im Laufe des vergangenen Freitages in Wohnungen in der Winzerstraße einzubrechen und kam dabei einmal zum Erfolg. Offenbar im Laufe des Tages gelangte der unbekannte Langfinger über eine rückwärtige Grünfläche auf das Gelände und verschaffte sich durch Aufhebeln einer Balkontüre Zugang zu einer Wohnung im ersten Stock. Mit Schmuck als Beute verließ er die Wohnung und versuchte sich auch an einer Balkontüre, wo er jedoch über den Versuch nicht hinaus kam. Insgesamt liegt der Diebstahls- und vor allem Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

