Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Wietmarschen (ots)

Am Freitagnachmittag um 14:25 Uhr kam es auf der Wietmarscher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 81-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Radfahrer hatte beim Überqueren der Straße an der Kreuzung Kortenberken eine 35-jährige vorfahrtberechtigte Autofahrerin übersehen. Durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurde der Radfahrer an der Unfallstelle erstversorgt und später in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell