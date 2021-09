Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 02.09. und 09.09. versucht in ein Wohnobjekt zu gelangen. Sie hinterließen sowohl an der Terrassentür, als auch an einer Abdeckung eines Kellerschachtes Hebelspuren. Das Objekt wurde folglich nicht durch die Täter betreten. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 309-0 entgegen.

