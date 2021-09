Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Emsbüren (ots)

Am Freitagnachmittag um 16:30 Uhr kam es auf der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 72-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Radfahrer hatte beim Überqueren der Straße einen 50-jährigen Motorradfahrer übersehen, der sich bei dem Zusammenstoß leicht verletzte. Durch den Rettungsdienst wurden beide Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell