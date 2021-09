Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ford C-Max beschädigt

Lathen (ots)

Am Donnerstagvormittag zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr kam es in der Großen Straße auf dem Parkplatz des Combi-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verursacher beschädigte den dort geparkten silbernen Ford C-Max im hinteren Bereich der Beifahrerseite. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall bzw. zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haren (05932)72100 in Verbindung zu setzen./bha

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell