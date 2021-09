Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Einbruch in Wohnung

Aschendorf (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Freitagnachmittag in der Zeit von 14:00 - 15:40 Uhr in eine Wohnung in der Großen Straße ein. Hier entwendeten sie einen Tresor, sowie Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 926-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell