Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Freitagabend um 22:45 Uhr befuhr eine 52-jährige Radfahrerin die Waldstraße in der Absicht diese zu queren. Beim Auffahren auf den Radweg kam sie alleinbeteiligt an der Bordsteinkante zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Durch den Rettungsdienst wurde die Radfahrerin in das Bonifatius Hospital Lingen gebracht.

