Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Brand eines Industriesaugers

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 29.06.2021 gegen 00:00 Uhr wurde im Keller einer Firma in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim ein Brand gemeldet. Ein Industriestaubsauger, welcher im Keller zum Absaugen des Hochwassers eingesetzt war, war vermutlich aufgrund technischen Defektes in Brand geraten. Alle Arbeiter waren beim Eintreffen der Streifenbesatzung bereits ordnungsgemäß evakuiert worden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Bad Dürkheim, die mit 34 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht und das Gebäude mittels eines Hochleistungslüfters vom Rauch befreit. Das Gebäude wurde durch den Brand nicht beschädigt. Ein Mitarbeiter musste aufgrund einer Rauchgasinhalation vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell