Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher gefasst

Düren (ots)

In der Nacht zum 17.05.2021 wurde in ein Schmuckgeschäft in der Innenstadt eingebrochen. Ein weiteres Mal blieb es beim Versuch. Ein Tatverdächtiger konnte durch die Polizei festgenommen werden.

Am Montag gegen 02:00 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Leitstelle, die wegen eines Alarms auf einen Einbruch in ein Schmuckgeschäft am Markt aufmerksam geworden war. Sie konnte einen jungen Mann beschreiben, der sich vom Tatort in Richtung Hirschgasse entfernte. Kurz darauf kam eine Streifenwagenbesatzung an dem Juwelier an. Die Schaufensterschreibe war eingeworfen worden. Die Beamten fahndeten vor Ort nach dem flüchtigen Tatverdächtigen und konnten kurze Zeit später eine Person antreffen, auf die die Beschreibung der Zeugin zutraf. Neben Verletzungen, die zu den Spuren am Tatort passten, fand man auch Schmuck bei ihm. Es handelt sich um einen 18-Jährigen, der zuletzt in Düren gemeldet war, dort aber nicht mehr wohnhaft ist. Wegen Fluchtgefahr wurde er vorläufig festgenommen, Schmuck und Bargeld wurden sichergestellt.

Unweit des Tatorts am Markt wurde ein weiteres Schmuckgeschäft angegangen. Das Schaufenster eines Ladens in der Hirschgasse war ebenfalls beschädigt. Es ist anzunehmen, dass auch der Einbruchsversuch dem 18-Jährigen zugeordnet werden kann. Die Kriminalpolizei hat an beiden Tatorten Spuren gesichert und ermittelt.

