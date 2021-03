Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 23-Jähriger nach Drohungen im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Ein 23-Jähriger hat am Dienstagnachmittag, 16. März 2021, mehrere Personen in Ückendorf angepöbelt und mit dem Messer bedroht. Gegen 16 Uhr ging eine 37-Jährige auf dem Flöz Sonnenschein spazieren, als sie auf den schreienden und pöbelnden Gelsenkirchener aufmerksam wurde. Die Frau sprach den Mann an, woraufhin dieser eine volle Plastikflasche auf die Frau warf, vor der sie aber rechtzeitig ausweichen konnte. In der gleichen Straße pöbelte der Gelsenkirchener eine 18-Jährige an, die gerade vor ihrer Haustür stand. Als ein 36-jähriger Bewohner des Hauses die Schreie mitbekam, ging er ebenfalls vor die Tür und drängte den Mann weg. Daraufhin zog der 23-Jährige ein Messer, ehe er schließlich wegrannte. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Mann auf der Ottilienstraße stoppen und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell