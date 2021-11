Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Einbruch, Hinweise erbeten

Kappelrodeck (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen auf unbekannte Art und Weise am Sonntagmorgen in ein Gotteshaus in der Schloßbergstraße ein. Gegen 10:45 Uhr durchwühlten sie verschiedene Räume im Erdgeschoss und entwendeten eine geringe Menge an Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

/sch

