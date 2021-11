Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fußgängerin schwer verletzt

Lahr (ots)

Eine 75 Jahre alte Fußgängerin hat am späten Samstagvormittag nach einer Kollision mit einem Autofahrer schwere Verletzungen erlitten und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gemacht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein 45-jähriger Mazda-Lenker kurz vor 11:30 Uhr beim Abbiegevorgang von der Straße "Im Heidel" in die Tramplerstraße mit der Seniorin zusammengestoßen, die zu diesem Zeitpunkt zu Fuß die Tramplerstraße mit einem geschobenen Fahrrad querte. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

/wo

