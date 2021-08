Polizei Bochum

POL-BO: Rotes Auto nach Unfallflucht in Herne gesucht

Herne (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in Herne.

Erste Ermittlungen ergaben keine Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 20-Jähriger aus Iserlohn am 30. Juli (Freitag) gegen 15:15 Uhr mit seinem Pkw die Heerstraße in Richtung Rathausstraße auf der mittleren Spur. Ein weiteres - nach Zeugenaussage rotes - Fahrzeug befand sich in gleicher Richtung daneben auf der rechten Spur. In Höhe der Kreuzung Dorstener Straße kam es zu einer Berührung der zwei Autos. Der Iserlohner fuhr in Richtung Rathausstraße geradeaus weiter. Der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Fahrzeuges bog nach rechts in die Dorstener Straße ab.

Das Verkehrskommissariat bittet weitere Zeugen sowie die unbekannte Autofahrerin oder den unbekannten Autofahrer, sich unter 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell