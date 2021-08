Polizei Bochum

POL-BO: Unfall am Einkaufszentrum: Polizei sucht den Fahrer eines weißen Kastenwagens

Bochum (ots)

Nach einem Unfall mit Sachschaden auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums sucht die Bochumer Polizei nach Zeugen.

Der Vorfall hat sich am Montag, 30. Juli, gegen 17.25 Uhr auf dem "Parkplatz 2" nördlich des Einkaufszentrums (Straße "Am Einkaufszentrum") ereignet. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Kastenwagens stieß dort beim Ausparken gegen das Heck eines geparkten Autos und entfernte sich, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Laut einer Zeugenbeschreibung handelte es sich bei dem Kastenwagen um einen Ford oder einen Mercedes mit ausländischen Kennzeichen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

