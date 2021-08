Polizei Bochum

POL-BO: Smartphone unterschlagen: Wer kennt diese beiden Männer?

Herne (ots)

Die Bochumer Kripo sucht nach einer Unterschlagung am 27. März 2021 in Herne mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen.

Die Bilder der Männer finden Sie im landesweiten Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/herne-unterschlagung

Der Geschädigte hat am Samstag, 27. März, gegen 13.25 Uhr sein hochwertiges Smartphone in den Schnellimbiss Am Westerfeld 2 in Herne am Kassenschalter vergessen. Die beiden Tatverdächtigen fanden das Smartphone und entwendeten es.

Mit richterlichem Beschluss sind nun Bilder der Tatverdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben worden.

Das zuständige Fachkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-8510 (-4441) außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

