POL-KR: Aktuelle Fahndung der Polizei Bonn nach vermisstem zehnjährigen Angelo P.

Die Bonner Polizei sucht nach dem zehnjährigen Angelo P. aus Bonn-Lengsdorf. Der Junge wurde zuletzt am Dienstag, 30.11.2021, gegen 13:15 Uhr, an der Kreuzbergschule in der Lengsdorfer Schulstraße gesehen. Gegen 16:40 Uhr wurde er von einer Bonner Jugendhilfeeinrichtung, in der er lebt, vermisst gemeldet.

Im Laufe der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass sich der unter Vormunschaft stehende Junge bei Verwandten im Bereich Duisburg oder Krefeld aufhalten könnte.

Die Pressemitteilung der Polizei Bonn finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5088363 (466)

