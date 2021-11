Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Sechs Autos bei Verkehrsunfall beschädigt - Ein Autofahrer leicht verletzt

Krefeld (ots)

Am Montagnachmittag (29. November 2021) kam es an der Mündelheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beschädigten Autos und einem leicht verletzten Mann.

Der 34-jährige BMW-Fahrer war gegen 15:50 Uhr in Richtung Viktor-Jakubowicz-Straße unterwegs. Kurz vor der Fabritiusstraße stieß er mit der 20-jährigen VW-Fahrerin zusammen, die sich aus einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr vortastete. Durch den Zusammenstoß verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in zwei geparkte Autos, die durch den Aufprall wiederum in zwei weitere Autos geschoben wurden. Es entstand erheblicher Sachschaden, zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Der 34-Jährige wurde leicht verletzt, konnte nach ärztlicher Behandlung vor Ort aber wieder entlassen werden. (463)

