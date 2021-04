Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Handtasche aus Fahrradkorb genommen

Bocholt (ots)

Eine Diebin hatte es am Mittwoch in Bocholt auf die Handtasche einer Frau abgesehen. Die Passantin stand mit ihrem Rad gegen 11.25 Uhr vor dem Schaufenster eines Geschäftes in der Ravardistraße. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich die Unbekannte, stellte sich hinter das Rad und entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Geschädigte stellte anschließend fest, dass ihre Handtasche - eine graue Basttasche, verziert mit gelben Sternen -, nicht mehr im Fahrradkorb lag. Mit der Tasche erbeutete die Täterin ein Portemonnaie einschließlich Bargeld und Papieren. Die Tatverdächtige war circa 70 Jahre alt, circa 1,50 bis 1,60 Meter groß, war dunkel gekleidet und trug ein Kopftuch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

