Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht auf Kauflandparkplatz

Ahaus (ots)

Rund 1.500 Euro Schaden hat ein Unbekannter an einem geparkten Wagen in Wüllen hinterlassen. Zu dem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes Kaufland kam es am Dienstag zwischen 17.00 und 17.45 Uhr. Die Anhängerkupplung eines braunen Hyundai SUV wurde stark deformiert, sodass von einem deutlich sichtbaren Schaden an dem Fahrzeug des Flüchtigen auszugehen ist. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell