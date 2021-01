Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210115-1: Die Kriminalprävention bietet telefonische Beratungen zum Einbruchschutz an - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der dunklen Jahreszeit ist Einbruchschutz besonders wichtig. Informieren Sie sich bei unseren Sicherheitsberatern.

Bedingt durch das Coronavirus und dem damit einhergehenden Lockdown können die Berater des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz keine technischen Sicherheitsberatungen in Gruppen- oder Einzelveranstaltungen durchführen. Täter nutzen insbesondere die Herbst- und Wintermonate zum Wohnungseinbruch aus, da sie durch die früh einsetzende Dunkelheit häufig unerkannt bleiben und ungestört agieren können. Um dies zu verhindern und Ihnen alle Fragen zur Sicherung von Häusern und Wohnungen, Vorgehensweisen von Einbrechern und Nachrüstmöglichkeiten beantworten zu können, bieten Ihnen die Sicherheitsberater die Möglichkeit einer telefonischen Beratung an. Dazu können Sie sich ab dem 19. Januar 2021 immer dienstags, donnerstags und am letzten Samstag im Monat unter den Rufnummern 02233 52-4817 und 02233 52-4824 bei Polizeihauptkommissar Heinz Schmickler oder Volker Carlier melden. Beide erreichen sie dienstags in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr, donnerstags von 15:00 bis 18:00 Uhr und samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr. Das Angebot wird zunächst bis einschließlich Februar angeboten. In der Hoffnung, sie alsbald persönlich wieder in den Räumen der technischen Sicherheitsberatung des Dienstgebäudes an der Luxemburger Straße in Empfang nehmen zu können. Sollte Ihr Anruf nicht sofort entgegen genommen werden können, werden die Berater Sie gerne zurückrufen. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell