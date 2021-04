Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht (Korrektur Unfallzeitpunkt)

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15.40 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes an der Friedrich-Ebert-Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 30-jährigen Radfahrer und einem schwarzen VW Golf. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Radfahrer und der Autofahrer unterhielten sich kurz, versäumten es aber die Personalien auszutauschen. Der Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell