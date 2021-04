Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Absperrbake beschädigt

Papenburg (ots)

Zwischen dem 23. und dem 24. April beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Straße Im Eichengrund in Surwold eine Absperrbake, wobei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Aufgrund der aufgefundener Fahrzeugteile war der Verursacher vermutlich mit einem VW Polo unterwegs. Dieses Fahrzeug dürfte im Frontbereich stark beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 in Verbindung zu setzen.

