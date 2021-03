Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkrs. TUT) Lastwagen prallt gegen Sammeltaxi 26.3.21, 12.30

Geisingen (ots)

Ein ausländischer Lastwagen ist auf der B31 bei Geisingen mit einem Sammeltaxi zusammengestoßen. Die Fahrer und vier Kinder, die in dem Kleinbus saßen, blieben unverletzt. Passiert ist der Unfall, als der Laster von der Autobahn auf die Bundesstraße in Richtung Freiburg einbog und den Kleinbus, der aus Immendingen kam, übersah. Der Ford Transit wurde durch den Auflieger des Lasters in die Leitplanke gedrückt und erheblich beschädigt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Kinder wurden von einem Ersatztaxi nach Hause gebracht.

