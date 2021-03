Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Langholztransporter zu schwer 26.3.21

Donaueschingen (ots)

Über 50 Tonnen hat ein Langholztransporter am Freitag bei Donaueschingen auf die Waage gebracht. Zulässig wären maximal 40 Tonnen gewesen. Den überladenen Lastzug traf eine Streife der Autobahnpolizei auf der Fahrt auf der A864 zwischen der Anschlussstelle Donaueschingen und Autobahndreieck Bad Dürrheim an. Der 27-jährige Fahrer musste den überladenen Laster stehen lassen, bis die überschüssige Ladung auf einen anderen Lastwagen umgeladen war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg.

