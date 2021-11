Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg

Landkreis Lörrach

Am heutigen Freitag, gegen 15:50 Uhr, befuhr in Grenzach-Wyhlen ein Pkw die Straße Buckmatten in Richtung Steingasse. Dort fuhr der Pkw nach Zeugenaussagen ungebremst auf einen geparkten Pkw VW Sharan, grau, auf. Der Fahrzeugführer setzte danach seine Fahrt in Richtung Steingasse fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens zu kümmern. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Pkw Mitsubishi Carisma, dunkelrot, mit Schweizer Zulassung gehandelt haben. Hinter dem Unfallverursacher soll ein Pkw Ford gefahren sein, dessen Fahrerin/Fahrer gebeten wird, sich bei der Polizei zu melden.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen hat die Bearbeitung des Verkehrsunfalls übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07624 98900 zu melden.

