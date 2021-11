Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Rheinfelden: 90-jähriger Fußgänger auf Kreisstraße angefahren // Zeugensuche // weitere Erkenntnisse zum gesuchten Fahrzeug

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen Pkw der Marke Opel, Typ Meriva-A handeln, Baujahr zwischen 2003 bis 2010, in der Farbe Silber, Grau oder Anthrazit (Vergleichsbild in der Anlage). Wem ist ein solches Fahrzeug mit defektem rechten Außenspiegel aufgefallen? Die Verkehrspolizei Weil am Rhein nimmt weiter Hinweise unter der Telefonnummer 07621 98000 entgegen. Der 90-jährige Fußgänger zog sich schwerwiegendere Verletzungen am Arm zu, welche eine operative Behandlung erfordern.

Ursprungsmeldung:

Freiburg Am Freitag, 12.11.2021, gegen 17.45 Uhr, wurde ein 90-jähriger Mann etwa 90 Meter nach dem Ortsausgang Karsau von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Er war am rechten Fahrbahnrand von Karsau kommend in Richtung Minseln unterwegs. Nach Sachlage streifte ein von hinten kommendes unbekanntes Fahrzeug mit seinem rechten Außenspiegel den linken Arm des 90-Jährigen. Dieser stürzte zu Boden. Der verletzte Fußgänger wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen können, mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell