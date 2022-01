Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 03.01.22

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 31.01.21, gegen 23.30 Uhr, wurde ein 30jähriger Mann aus Montenegro in Seesen, in der Lange Straße, kontrolliert. Der Mann führte einen Pkw Ford Focus mit deutschem Kennzeichen ohne die erforderliche Pflichtversicherung. Ermittlungsverfahren gegen den Führer des Pkw und den Halter, einen 29jährigen Mann aus Rhede, wurden eingeleitet.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung

Am 02.01.22, gegen 12.35 Uhr, wurde ein 21jähriger Mann aus Seesen mit seinem Pkw VW Sharan in der Langen Straße in Seesen durch eingesetzte Polizeibeamte kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei einem vorgelegten belgischen Führerschein vermutlich um eine Totalfälschung handelt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Knackstedt, POK

