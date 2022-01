Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Einbruch in Schulgebäude:

Bislang unbekannte/r Täter gelangte/n zur Tatzeit zwischen Mittwoch, den 22.12.2021, 15.00 Uhr bis Montag, den 03.01.2022, 08.53 Uhr, nach Einschlagen einer Fensterscheibe in das Innere des Schulobjektes an der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Bad Harzburg. Aus einem Musikraum wurden ein Yamaha Mischpult und zwei Standboxen mitgenommen.

