Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 04.01.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Montag kam es in der Zeit von 17:45 bis 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Das beschädigte Fahrzeug, ein Audi A3 in grau, stand im o.g. Zeitraum geparkt "Am Markt" in Höhe der Hausnummer 1. Die Umstände vor Ort lassen darauf schließen, dass der Unfallverursacher beim Einparken oder Rangieren gegen das linke Rücklicht des Audis stieß, dies beschädigte und anschließend den Unfallort, ohne geeignete Maßnahmen zur Schadensregulierung einzuleiten, verließ. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Seesen unter 05381-944 0.

Verkehrsunfall

Am Montag, um 18:05 Uhr, kam es in Höhe der Hammershäuser Mühle zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Der Unfallverursacher unterschätzte den Abstand zum vorausfahrenden Pkw und fuhr, als dieser abbremste, auf. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2300EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell