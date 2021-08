Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dreister Fahrraddiebstahl scheitert - Polizei sucht weitere Zeugen

Hamm-Mitte (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Donnerstagabend (12. August) auf dem Markplatz Mitte zwei unbekannte Männer bei dem Versuch beobachtet, ein abgeschlossenes Fahrrad zu entwenden. Gegen 20.25 Uhr machten sich die beiden Langfinger in Höhe des Edeka-Marktes mit unbekanntem Tatwerkzeug, welches durch eine blaue Plastiktüte verdeckt war, an dem Sicherheitsschloss des Zweirades zu schaffen. Als der Zeuge die beiden Ganoven ansprach, flüchteten sie in Richtung stadteinwärts. Ein Täter ist etwa 185 - 190 Zentimeter groß und zirka 20-25 Jahre alt. Er war bekleidet mit einer beigen Kappe und einem orangefarbenen T-Shirt. Er hatte die Haare zu einem Zopf gebunden, führte eine blaue Plastiktüte mit und ist vermutlich deutscher Abstammung. Der zweite Täter ist etwa 180 Zentimeter groß und zirka 30-35 Jahre alt. Er trug zum Tatzeitpunkt eine beige Kappe und hatte die Haare ebenfalls zu einem Zopf gebunden. Zeugenhinweise werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen. (es)

