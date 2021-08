Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Am Donnerstag (12. August) kam es auf der Straße "Am Tibaum" zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit anschließender Flucht. Es entstand Sachschaden, als sich gegen 11 Uhr das Wohnmobil eines 67-Jährigen aus Lennestadt und der LKW eines bislang unbekannten Fahrers während des Entgegenkommens streiften. Der Wohnmobilfahrer hatte die Straße zuvor in Fahrtrichtung Dortmunder Straße befahren. Der Führer des beteiligten LKW verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden am linken Außenspiegel, am angrenzenden Dreiecksfenster und am Lack der Fahrertür des Reisemobils zu kümmern. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise sind erwünscht und werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen. (es)

