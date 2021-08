Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dreiste Trickdiebe erbeuten EC-Karte von Seniorin und heben Geld ab: Zeugen gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Opfer eines überaus frechen Trickdiebstahls wurde am Montagmittag (9. August) eine 83-jährige Frau auf einem Supermarktparkplatz der Ostwennemarstraße. Zunächst wurde die Seniorin gegen 12 Uhr beim Geldabheben an einem EC-Automaten der Volksbank von einer ihr unbekannten, männlichen Person bedrängt. Einer Aufforderung der Dame, Abstand zu halten, kam der unbekannte Mann nicht nach. Hierbei konnte vermutlich die persönliche PIN der Ruheständlerin ausgespäht werden. Kurze Zeit später wurde die ältere Dame auf dem Parkplatz unter dem Vorwand, sie habe in einem Einkaufsdiscounter Geld verloren, von einem unbekannten, südländisch erscheinenden Pärchen angesprochen. Während einer Nachschau in ihrem Portemonnaie gelang es den beiden Fremden, die betagte Frau abzulenken und gleichzeitig deren EC-Karte aus der Geldbörse zu entwenden. Noch vor Sperrung der Bankkarte waren mit dieser bereits gegen 12.20 Uhr zwei Kontoverfügungen in jeweils vierstelliger Höhe in der Filiale der Sparkasse auf der Ostwennemarstraße realisiert worden. Dringend erbetene Zeugenhinweise werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen. (es).

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell