Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Doppelhaushälfte

Hamm-Heessen (ots)

Zwischen Mittwoch, 11. August, 21 Uhr und Donnerstag, 12. August, 8 Uhr, brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte auf der Straße Am Hämmschen in Heessen ein. Die Täter gelangten gewaltsam ins Innere und durchwühlten sämtliche Räume. Zum Diebesgut liegen derzeit noch Erkenntnisse vor. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

