Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 19-Jähriger nach Sturz mit Motorrad leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Alleinunfall hat sich am frühen Donnerstagmorgen (12. August) ein Motorradfahrer auf der Wambelner Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der 19-Jährige aus Hamm war gegen 3 Uhr mit dem Krad in Richtung stadteinwärts unterwegs. Etwa 50 Meter südlich der Einmündung "Zur Rehwiese" verlor der Biker aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seine BMW, geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam anschließend auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Von hier aus konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Das Krad musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell