Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Vereinsheim - Hubschrauber im Einsatz

Hamm-Uentrop (ots)

Am Donnerstag, 12. August, gegen 2 Uhr, kam es zu einem Einbruchalarm in einem Vereinsheim auf der Marker Dorfstraße. Bei einer intensiven Fahndung konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach der Alarmauslösung trafen die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten an dem Vereinsheim ein. Eine Scheibe des Gebäudes wurde eingeschlagen - ein Einbrecher flüchtete ohne Beute über einen Zaun vom Tatort. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Mit Erfolg: Gegen 3 Uhr konnte ein 17-jähriger Tatverdächtiger in einem Gebüsch gestellt werden. Er hatte sich in der Nähe von Bahngleisen versteckt und wurde festgenommen.(mg)

