Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl aus Wohnung - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Hamm-Uentrop (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge machte die Polizei am frühen Freitagmorgen (13. August) auf einen Diebstahl aus einer Wohnung im Hammer Osten aufmerksam - prompt erfolgte die Festnahme eines 20-Jährigen aus Hamm. Gegen 00.40 Uhr meldete sich der Zeuge über Notruf bei der Polizei. Er schilderte, dass ein Unbekannter das Haus auf der Lippestraße betreten und es anschließend mit diversen Gegenständen verlassen habe. Eingesetzten Polizeibeamten gelang es, den Mann noch in Tatortnähe anzutreffen und vorläufig festzunehmen. Er führte diverse Kleidungsstücke, elektronisches Gerät und Drogerieartikel mit, die aus der Wohnung stammen. Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen dauern an. (es)

