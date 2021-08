Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am frühen Donnerstagabend (12. August) wurde ein 70-jähriger Pedelecfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Münsterstraße / Heessener Straße leicht verletzt. Er hatte zuvor gegen 18.55 Uhr die ostwärtige Seite der Münsterstraße in Richtung stadteinwärts befahren, als es im Kreuzungsbereich zur Heessener Straße zum Zusammenstoß mit dem 63-jährigen Fahrer eines BMW aus Hamm kam. Dieser war gerade im Begriff, von der Heessener Straße nach rechts auf die Münsterstraße abzubiegen. Der Zweiradfahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (es)

