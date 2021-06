Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall - Fahrt endet im Vorgarten

Bretzenheim (ots)

Am 21.06.2021 wurden gegen 18:30 Uhr Beamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu einem Unfall in der Naheweinstr. in Bretzenheim gerufen. Ein Fahrzeug soll von der Fahrbahn abgekommen und in einem Vorgarten an einem Baum zum Stehen gekommen sein. Daher wurde nach dieser Meldung auch der Rettungsdienst direkt mit alarmiert.

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 31-jähriger PKW-Fahrer alleinbeteiligt auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kam, nachdem er einen Gartenzaun durchbrochen hatte, an einem Baum im Vorgarten zum Stehen. Durch den Unfall wurde der 31-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde der Fahrzeugführer jedoch ins Krankenhaus verbracht.

Konkrete Angaben zum Unfallhergang wurden vom Unfallverursacher nicht getätigt. Zeugen werden gebeten sich zu melden, wenn Angaben zum möglichen Unfallhergang gemacht werden können.

