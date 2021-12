Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Fußgänger angefahren

Am Dienstag wurde ein Mann in Laupheim verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr wollte die 68-Jährige mit ihrem VW von einem Parkplatz in die Mittelstraße fahren. Sie hielt am Gehweg. Ein 63-Jähriger kam zu Fuß aus Richtung Marktplatz. Als er vor dem Auto war, fuhr die Frau an und das Auto erfassten den Mann, so die Erkenntnisse der Polizei. Der Fußgänger stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim (07392/9630) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht: Langsam zu fahren allein reicht nicht, um einen Unfall zu vermeiden. Immer muss auch der Fahrer aufmerksam sein. Gerade beim Einfahren in Straßen, weil auf den Gehwegen Fußgänger unterwegs sind. Damit alle sicher ankommen.

