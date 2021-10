Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Montag (04.10.) in der Zeit von 04:00 Uhr bis 11:00 Uhr wurde in Ibbenbüren an der Teutoburger Straße 1 ein Fahrzeug beschädigt. Der graue Ford Focus war am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als der Pkw wieder in Gebrauch genommen werden sollte, stellte der Besitzer am linken vorderen Kotflügel und an der Radkappe Beschädigungen fest. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

