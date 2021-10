Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntag (03.10.) wurde in Ibbenbüren im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr ein weißer VW Golf beschädigt. Das Fahrzeug war an der Groner Allee 42 auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Zum Ende der Parkzeit wurden Beschädigungen hinten rechts oberhalb des dortigen Kotflügels festgestellt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05451/591-4315 an die Polizei in Ibbenbüren.

