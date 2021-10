Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Gesamtschule

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei ist am Montagmorgen (04.10.) zur Gesamtschule in die Straße "Am Sportzentrum" gerufen worden. Unbekannte sind dort in das Gebäude eingestiegen und haben Bargeld entwendet. Die Täter haben sich in der Zeit zwischen Freitag (01.10.), 16.00 Uhr bis Montag (04.10.), 06.20 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zur Schule verschafft. Im Gebäude zerstörten die Unbekannten eine Tür, die zum Sekretariat führt. Dort durchsuchten die Täter sämtliche Schränke und entwendeten einen kleineren zweistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

