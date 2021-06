Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 26. Juni 2021

Kriminalitätslage:

Unbekannter leitet Wasser in Keller und verursacht Sachschaden Dienstag, 22.06.2021, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 23.06.2021, 07:30 Uhr

Eine bisher unbekannte Person hat zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen vermutlich bewusst einen Gartenschlauch durch einen Schacht in die Kellerräume eines Seniorenheimes in der Straße Neuer Weg in Wolfenbüttel eingeleitet. Durch das eingeleitete Wasser entstand in den Kellerräumen sowie am Inventar Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

Flüchtiger Ladendieb kann nach Verfolgung gestellt werden Freitag, 25.06.2021, 19:35 Uhr

Ein 16-jähriger Jugendlicher entwendete am Freitagabend aus den Auslagen eines Baumarktes in der Straße Am Rehmanger in Wolfenbüttel diverse Badarmaturen im Gesamtwert von ca. 500 Euro und flüchtete damit aus dem Geschäft. Der dort tätige Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl jedoch, nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. In Zusammenarbeit konnte der Täter zeitnah im Nahbereich gestellt werden. Da keine Angehörigen ermittelt werden konnten, wurde der Jugendliche der Dienststelle zugeführt und von dort einer Jugendeinrichtung zugeführt. Die Gegenstände wurden dem Eigentümer ausgehändigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrslage:

Unfallflucht in Schladen

Freitag, 25.06.2021, 15:40-16:10 Uhr

Am Freitag, den 25.06.2021, zwischen 15:40 Uhr und 16:10 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß in der Straße Damm in Schladen zum Parken abgestellten grauen VW Caravelle. Dabei wurde der linke Außenspiegel erheblich beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Schladen unter 05335/929660 oder die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

