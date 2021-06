Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.06.2021.

Peine (ots)

Radfahrerin wurde bei Verkehrsunfall offensichtlich nur leicht verletzt.

Ilsede, Gerhard-Lukas-Straße, 24.06.2021, 08:40 Uhr.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 19-jährige Radfahrerin verbotswidrig den linken Radweg der Gerhard-Lukas-Straße in Fahrtrichtung Groß Bülten. Zeitgleich beabsichtigte die 28-jährige Fahrerin eines Pkw an der Einmündung der Straße An der Fuhse nach rechts in die Gerhard-Lukas-Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Die Radfahrerin erlitt offensichtlich nur leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro.

