Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 25. Juni 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Dienstag, 22.06.2021, gegen 11:50 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem unverschlossenem PKW eine hierin abgelegte Tasche mit Geldbörse, einer Armbanduhr sowie diversen persönlichen Papieren. Der 83-jährige Eigentümer hatte den PKW auf dem Parkplatz eines Einkauf-marktes in der Straße Am Wasserwerk in Wolfenbüttel abgestellt und hatte den PKW eine sehr kurze Zeit unbeaufsichtigt und unverschlossen verlassen. Der auffällige PKW, roter VW Polo mit schwarzem Dach, war in unmittelbarer Nähe zum dortigen Getränkemarkteingang abgestellt. Hinweise über verdächtige Beobachtungen erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0. In diesem Zusammenhang ergeht seitens der Polizei nochmal der eindringliche Appell Fahrzeuge immer zu verschließen. Nur so können mögliche Diebe davon abgehalten werden solch eine günstige Gelegenheit auszunutzen.

