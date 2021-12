Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Spiegel beim geparkten Pkw beschädigt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Dienstag, 14.30 - 18.20 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Verkehrsunfallflucht.

Am Dienstag parkte eine 27-jährige Northeimerin um 14.30 Uhr den Pkw VW des 35-jährigen Geschädigten in der Langen Straße in Nörten-Hardenberg.

Um 18.20 Uhr erschien die Northeimerin wieder bei dem Pkw und bemerkte, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Ein Verursacher zu dem Schaden war nicht vor Ort.

Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 250 Euro.

Zeug*innen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell